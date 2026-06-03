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Choque entre tráileres paraliza la SLP-Querétaro

Solo se reportaron daños materiales

Por Redacción

Junio 03, 2026 11:05 a.m.
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Choque entre tráileres paraliza la SLP-Querétaro
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      Un accidente entre dos tráileres dejó paralizada la circulación vehicular en la carretera San Luis Potosí - Querétaro.

      El accidente se registró antes de las 07:00 de la mañana en el kilómetro 144, a la altura de la comunidad de Tierra Quemada de Santa María del Río

      El chofer de un tráiler circulaba en carril izquierdo pero hace la maniobra para incorporarse al carril derecho, le corta la circulación a un camión torton, el tráiler pierde el control y queda finalmente atravesado invadiendo los dos carriles obstruyendo el paso de vehículos.

      Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente donde solo se registraron daños.

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