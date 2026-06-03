Economía rechaza imposición de aranceles por trabajo forzoso

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En respuesta al anuncio que hizo Estados Unidos de que realizará una investigación contra 60 países, incluido México y Canadá, que importan mercancía hecha con trabajo forzoso, la Secretaría de Economía de México rechazó la acusación y dijo que presentarán argumentos y evitarán la imposición de aranceles.

"México confía en que la propuesta arancelaria será modificada en función de los resultados de las mesas de discusión bilateral que México y Estados Unidos continuarán sosteniendo en las próximas semanas, como parte de la revisión del T-MEC", Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, dijo la dependencia.

La USTR "propone un incremento del 10% a las importaciones provenientes de México, así como de 13 economías adicionales, incluyendo a la Unión Europea, Canadá, Argentina y Reino Unido", explicó.

En tanto que, "para las 46 economías restantes sujetas a la investigación, Estados Unidos propone aranceles adicionales del 12.5%", explicó la Secretaría de Economía.

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La dependencia dijo que es una estrategia para sustituir los aranceles impuestos previamente y que fueron eliminados por la Suprema Corte, así como por los aranceles, bajo la Sección 122, que venderá el próximo 24 de julio.

"Se trata de una propuesta, no de una medida definitiva. El proceso preliminar requiere la recepción de comentarios, consultas y discusiones que se llevarán a cabo durante los siguientes 45 días".

Añadió que "por todo lo anterior, el Gobierno de México seguirá presentando argumentos en contra de los supuestos que se presenten para evitar aplicación de aranceles por estas causas".

La USTR dijo que 60 economías "han fallado en imponer y hacer cumplir efectivamente la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso", entre los que están Algeria, Angola, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Brasil, Chile, China, Japón, China, India, Perú, Nicaragua, Nigeria, Singapur, Corea del Sur, la Unión Europea, Canadá y México, entre otros.

Acusó que hay países que importan bienes que se venden a bajo costo porque fueron producidos en países donde se permite el trabajo forzoso, lo que distorsiona las condiciones de los mercados.