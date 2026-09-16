logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Tráiler quiso ganarle el paso al tren y lo embisten

En Tamuín, cuerpos de emergencia atendieron al chofer de la unidad impactada

Por Redacción

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
A
Tráiler quiso ganarle el paso al tren y lo embisten
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TAMUÍN.- El chofer de un tráiler presuntamente no tuvo precaución al pasar por el cruce ferroviario del ejido Estación Las Palmas y fue embestido por el tren.

      La mañana de este martes, elementos de Bomberos Voluntarios de Tamuín acudieron al ejido mencionado, luego de recibir el reporte de que un tren había chocado contra un tráiler.

      Al llegar confirmaron la situación, pues junto a las vías se encontraba el tráiler con la cabina destrozada. El chofer ya no estaba en el lugar, debido a que fue auxiliado por socorristas de la cementera, quienes lo trasladaron para recibir atención médica. Se informó que sus lesiones no eran de gravedad.

      Debido a que hubo derrame de aceite y combustible, los bomberos realizaron labores para limpiar el área y reducir riesgos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Elementos de la Guardia Civil Estatal serían los encargados de tomar conocimiento del accidente y asegurar el tráiler, para posteriormente retirarlo del lugar con apoyo de una grúa.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Joven muere ahogado en río de Tanlajás
      Joven muere ahogado en río de Tanlajás

      Joven muere ahogado en río de Tanlajás

      SLP

      Huasteca Hoy

      Voluntarios y autoridades realizaron búsqueda tras el accidente

      Patrulla choca camioneta con tres niños
      Patrulla choca camioneta con tres niños

      Patrulla choca camioneta con tres niños

      SLP

      Pulso Online

      Evelyn Ramírez denuncia que la unidad estatal circulaba a exceso de velocidad

      Guardia estatal dejó auto en pasaje Zaragoza y se fue a trabajar
      Guardia estatal dejó auto en pasaje Zaragoza y se fue a trabajar

      Guardia estatal dejó auto en pasaje Zaragoza y se fue a trabajar

      SLP

      Rolando Morales

      La SSPC informó que el vehículo permaneció en el lugar durante el servicio nocturno

      Fotos | Trailero se estrella con tren en Tamuín
      Fotos | Trailero se estrella con tren en Tamuín

      Fotos | Trailero se estrella con tren en Tamuín

      SLP

      Huasteca Hoy

      El hombre fue trasladado a un hospital, mientras que bomberos realizaron limpieza por derrames de aceite y combustible