Tráiler quiso ganarle el paso al tren y lo embisten
En Tamuín, cuerpos de emergencia atendieron al chofer de la unidad impactada
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TAMUÍN.- El chofer de un tráiler presuntamente no tuvo precaución al pasar por el cruce ferroviario del ejido Estación Las Palmas y fue embestido por el tren.
La mañana de este martes, elementos de Bomberos Voluntarios de Tamuín acudieron al ejido mencionado, luego de recibir el reporte de que un tren había chocado contra un tráiler.
Al llegar confirmaron la situación, pues junto a las vías se encontraba el tráiler con la cabina destrozada. El chofer ya no estaba en el lugar, debido a que fue auxiliado por socorristas de la cementera, quienes lo trasladaron para recibir atención médica. Se informó que sus lesiones no eran de gravedad.
Debido a que hubo derrame de aceite y combustible, los bomberos realizaron labores para limpiar el área y reducir riesgos.
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Elementos de la Guardia Civil Estatal serían los encargados de tomar conocimiento del accidente y asegurar el tráiler, para posteriormente retirarlo del lugar con apoyo de una grúa.
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