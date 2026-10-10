Trailero es arrestado con cristal en su poder

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Un trailero que se pasó el semáforo en rojo, fue detenido por agentes de la Policía Municipal quienes le encontraron algunas dosis de cristal y además había intentado darse a la fuga a bordo del vehículo que conducía, esto en la colonia Graciano Sánchez.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de seguridad y vigilancia por parte de los agentes de la Policía Vial Municipal, quienes en las avenidas Coronel Romero y Urbano Villalón detectaron un tractocamión blanco que presuntamente ignoró la luz roja del semáforo.

Ante tal maniobra, se obligó al conductor de una pipa de gas a volantear para evitar una colisión. Al darle seguimiento, los oficiales marcaron el alto al conductor y, durante la intervención, este habría intentado darse a la fuga.

Cuando le dieron alcance, los agentes le realizaron una inspección y en una mochila que portaba localizaron dos bolsas tipo ziploc con una sustancia granulada blanca, con un peso aproximado de 27.5 gramos y características similares a la droga conocida como cristal.

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El hombre, identificado como Vicente "N" de 41 años, fue informado del motivo de su detención y de sus derechos, para posteriormente ser puesto a disposición de la Fiscalía.