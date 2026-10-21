Trailero es procesado por homicidio culposo

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Agentes del Ministerio Público de la Delegación Primera obtuvieron el auto de vinculación a proceso en contra de un conductor de tráiler por un accidente vial suscitado en Villa de Arriaga, donde murió una jovencita menor de edad.

La Fiscalía General del Estado informó que el señalado fue detenido el 13 de octubre de 2026 en la carretera a Guadalajara, después de que presuntamente impactara su unidad contra dos vehículos.

Uno de ellos era un taxi en el que viajaba una adolescente de 17 años de edad, quien perdió la vida en el lugar. La madre de la víctima también resultó lesionada.

Antonio "N" fue presentado por la Fiscalía potosina ante un Juez de control por los delitos de homicidio doloso, con dolo eventual, tentativa de homicidio, conducir temerariamente y daño en las cosas en concurso ideal.

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Con el trabajo de los agentes fiscales, la autoridad judicial decretó el auto de vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.