logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Trailero es procesado por homicidio culposo

Participó en un percance en Villa de Arriaga en donde falleció una adolescente

Por Redacción

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
A
Trailero es procesado por homicidio culposo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Agentes del Ministerio Público de la Delegación Primera obtuvieron el auto de vinculación a proceso en contra de un conductor de tráiler por un accidente vial suscitado en Villa de Arriaga, donde murió una jovencita menor de edad.

      La Fiscalía General del Estado informó que el señalado fue detenido el 13 de octubre de 2026 en la carretera a Guadalajara, después de que presuntamente impactara su unidad contra dos vehículos.

      Uno de ellos era un taxi en el que viajaba una adolescente de 17 años de edad, quien perdió la vida en el lugar. La madre de la víctima también resultó lesionada.

      Antonio "N" fue presentado por la Fiscalía potosina ante un Juez de control por los delitos de homicidio doloso, con dolo eventual, tentativa de homicidio, conducir temerariamente y daño en las cosas en concurso ideal.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Con el trabajo de los agentes fiscales, la autoridad judicial decretó el auto de vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Atropellan a joven en Sierra Leona
        Atropellan a joven en Sierra Leona

        Atropellan a joven en Sierra Leona

        SLP

        Redacción

        Peritaje preliminar le atribuye responsabilidad

        Fuerte choque en carretera a Villa de Reyes; un herido
        Fuerte choque en carretera a Villa de Reyes; un herido

        Fuerte choque en carretera a Villa de Reyes; un herido

        SLP

        Redacción

        El accidente ocurrió cerca de la entrada a Jesús María; paramédicos realizaron el traslado

        Dan 50 años de prisión a una pareja por secuestro en Cárdenas
        Dan 50 años de prisión a una pareja por secuestro en Cárdenas

        Dan 50 años de prisión a una pareja por secuestro en Cárdenas

        SLP

        Redacción

        En hechos suscitados en 2024, los acusados mantuvieron cautivas a dos personas y exigieron rescate

        Más de 900 elementos de GCE para juego ADSL vs. Querétaro
        Más de 900 elementos de GCE para juego ADSL vs. Querétaro

        Más de 900 elementos de GCE para juego ADSL vs. Querétaro

        SLP

        Redacción

        El operativo para el juego de la Liga MX inició a las 15:00 horas de este martes