¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Tras las rejas por violencia familiar y cohecho

Por Redacción

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Tras las rejas por violencia familiar y cohecho

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunta violencia familiar y a un hombre por presunto cohecho, acciones aisladas en las colonias Valle de San Isidro y Providencia, como resultado de acciones destinadas a inhibir la comisión de ilícitos.

Sobre la Avenida San Juan, en la colonia Valle de San Isidro, agentes municipales dieron respuesta a un reporte donde una mujer indicó que su hijo la agredió físicamente, pidiendo proceder legalmente en su contra. En el lugar, la autoridad tuvo contacto con el reportado, quien se identificó como Roberto “N” de 39 años.

Por otra parte, durante un recorrido sobre la avenida San Pedro, a la altura de la colonia Providencia, los policías detectaron a un sujeto que cometía faltas administrativas, por lo que se acercaron a señalarle la debida sanción, y luego de varios minutos de diálogo se identificó como Víctor “N” de 25 años, quien ofreció la cantidad de 400 pesos para que lo dejaran irse.

A los dos se les dio a conocer que serían detenidos por presunta violencia familiar y presunto cohecho, respectivamente, para después seguir con el trámite correspondiente en la Fiscalía General del Estado donde quedaron a disposición.

