¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Estado

Colonia La Estación, en penumbras

Habitantes exigen que autoridades reparen el alumbrado público

Por Redacción

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
Colonia La Estación, en penumbras

CIUDAD VALLES.- Siguen las quejas en la colonia Estación por la falta de alumbrado público en varias calles. Dejar caminar a niños en la zona es un riesgo, según los vecinos, debido a la oscuridad que genera mucho riesgo.

En el cruce de las vías, la oscuridad es tal que tienen a fuerza que salir con sus hijas menores de edad, ante el apagón constante del lugar, en donde han pedido arreglar el alumbrado público desde hace varios meses.

En la calle Martínez Corbalá han pedido que les cambien las lámparas en varias ocasiones, pero los vecinos son los que han tenido que cooperarse para poder tener aluzada la calle, por donde transitan decenas de estudiantes.

