Tres choques dejan sólo daños en Valles
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CIUDAD VALLES.- Se registraron tres accidentes viales en la zona urbana de Ciudad Valles, con saldo únicamente de daños materiales.
El primero ocurrió la mañana de este lunes en el cruce de las calles Manuel González y Álvaro Obregón. Un joven que conducía una motocicleta tipo cross chocó contra una camioneta. Sin embargo, resultó ileso y llegó a un acuerdo con el conductor de la unidad, sin requerir la intervención de las autoridades.
El segundo percance se suscitó sobre la avenida Pedro Antonio Santos, en la colonia Cuauhtémoc. Ahí, el conductor de una camioneta chocó por alcance contra una camioneta SUV. Los daños materiales fueron mínimos y, poco después, ambos conductores llegaron a un acuerdo.
Por otro lado, sobre la avenida Vicente C. Salazar, ocurrió un choque múltiple en el que estuvieron involucrados un Nissan Versa blanco, una camioneta Nissan Kicks gris y una motocicleta.
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Sin embargo, los involucrados dialogaron y llegaron a un acuerdo, sin solicitar la intervención de los oficiales.
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El accidente ocurrió la mañana de este lunes en el cruce con Mariano Jiménez