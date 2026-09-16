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Tres heridos deja accidente en la rúa a Rioverde

Impactaron una camioneta y un carro, el cual dio de volteretas en el asfalto

Por Redacción

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Tres heridos deja accidente en la rúa a Rioverde
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      Tres personas resultaron lesionadas durante un aparatoso accidente registrado en la carretera a Rioverde, donde impactaron una camioneta y un automóvil y éste último terminó volcado sobre la zona de rodamiento.

      El hecho tuvo lugar cerca de las 10:00 de la mañana, inicialmente una camioneta Dodge Caravan de color verde y modelo antiguo, circulaba sobre la calle Adolfo López Mateos, en la colonia Rivas Guillén.

      Al incorporarse a la carretera Rioverde, el conductor no cedió el paso ante vía principal y de esta forma la camioneta fue chocada en su costado izquierdo por un vehículo Nissan Sentra de color gris, el cual circulaba sobre esa vía a exceso de velocidad con dirección al distribuidor Juárez.

      Luego del impacto el conductor del automóvil perdió el control del volante y así el carro dio al menos tres volteretas sobre el asfalto y terminó en posición normal sobre el carril derecho.

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      Luego del accidente, al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a tres ocupantes del carro que estaban visiblemente lesionados y los trasladaron a la clínica 50 del IMSS para que recibieran la atención médica requerida.

      Elementos de la Policía Vial de Soledad tomaron conocimiento del accidente y los vehículos participantes fueron enviados a una pensión, en tanto que los conductores participantes llegan a un acuerdo reparatorio. 

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