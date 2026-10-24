Tres motociclistas resultan heridos en percances viales

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Tres jóvenes que viajaban en motocicletas resultaron lesionados luego de sufrir accidentes viales en distintos casos, dos fueron arrollados por una camioneta en la calle Madrigal y otro fue embestido en la colonia Villa Alborada, tuvieron que ser llevados de emergencia a un hospital.

El primer percance tuvo lugar cerca de las ocho de la noche del jueves, inicialmente una camioneta Honda de color gris, circulaba por la calle de Madrigal en la colonia Los Reyitos.

Al llegar a la avenida Muñoz, el conductor realizó maniobra a la derecha para incorporarse a esa avenida y le cortó la circulación a una motocicleta que por ahí se desplazaba en esos momentos.

El conductor de la moto no alcanzó a frenar a tiempo y de esta forma fue arrollado por la camioneta junto con su acompañante, ambos se proyectaron al piso causándose fuertes lesiones en todo el cuerpo.

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El otro accidente se suscitó a la una de la tarde de este viernes cuando una camioneta JaAK de color negro se desplazaba por la calle Boreal de la colonia Villa Alborada.

Al llegar a la lateral del Anillo Periférico Oriente, el conductor también dio vuelta a la derecha para ingresar a esa arteria sin ceder el paso ante vía principal y le cortó la circulación a una motocicleta que por ahí se desplazaba.

Igual que en el caso anterior, el conductor no pudo detenerse y así fue arrollado por la camioneta desplomándose al pavimento ocasionándose de esta forma fuertes lesiones en todo el cuerpo.

En el accidente de la colonia Los Reyitos, paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los lesionados mientras que el herido de Villa Alborada fue atendido por socorristas de Soledad, siendo todos llevados a un hospital para que recibieran atención médica.

Elementos de la Policía Vial tanto de la capital como de Soledad acudieron a tomar conocimiento de los accidentes, en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio sobre los daños y lesiones.