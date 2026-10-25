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Turista provoca choque en zona centro de Ciudad Valles

El conductor del automóvil admitió responsabilidad y contactó a su aseguradora para trámites.

Por Huasteca Hoy

Octubre 25, 2026 01:12 p.m.
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Turista provoca choque en zona centro de Ciudad Valles
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      Un turista proveniente de la Ciudad de México omitió un señalamiento de alto en la zona centro y provocó un choque contra un autobús del servicio urbano.

      Este domingo, poco antes del mediodía, ocurrió un accidente entre el autobús urbano número 30 y un vehículo Mazda color gris, en el cruce de las calles Madero y Comonfort.

      De acuerdo con la información recabada, el sedán era conducido por un turista proveniente de la Ciudad de México, quien circulaba por la calle Comonfort con dirección hacia el bulevar México-Laredo.

      Sin embargo, al llegar al cruce mencionado, omitió un señalamiento de alto y le cortó la circulación al chofer del autobús, que transitaba por la calle Madero con preferencia de paso.

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      El trabajador del volante no tuvo tiempo de frenar y chocó contra un costado del sedán. Algunos pasajeros del autobús sufrieron golpes leves, entre ellos un hombre con discapacidad visual que había abordado la unidad únicamente para cantar.

      Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron auxilio a los afectados, aunque aparentemente ninguno requirió traslado a un hospital.

      Por su parte, el conductor del automóvil resultó ileso y admitió su responsabilidad en el accidente, por lo que llamó a su aseguradora para que se hiciera cargo de los trámites correspondientes.

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