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Ultiman a hombre con discapacidad en Tamasopo

Por Redacción

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Ultiman a hombre con discapacidad en Tamasopo
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      TAMASOPO.- Un hombre con discapacidad, que hace años sobrevivió a un atentado, fue ultimado a puñaladas al interior de su domicilio.

      El occiso respondía en vida al nombre de Nicasio Martínez, tenía 46 años de edad y vivía en la calle Miguel Hidalgo, esquina con Blas Rangel, cerca de la escuela de la localidad Laguna de Gómez.

      Un sobrino acudió a visitarlo la noche del martes y lo encontró tirado dentro de su vivienda, en medio de un enorme charco de sangre, por eso dio aviso a las autoridades.

      Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al lugar y, tras confirmar que Nicasio ya no tenía signos vitales, procedieron a acordonar la zona.

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      Posteriormente intervino personal de la Fiscalía General del Estado, que entrevistó a varias personas y procesó los indicios localizados en la escena.

      Un familiar directo informó a las autoridades que, hace diez años, Nicasio recibió un balazo en la cabeza y, a consecuencia de esa agresión, quedó con una discapacidad. Desde entonces no trabajaba y vivía solo.

      También mencionó que desconocía si recientemente había tenido problemas con alguna persona.

      Al infortunado se le apreciaban tres heridas producidas por arma blanca en el cuerpo; sin embargo, las autoridades no localizaron el arma utilizada y nadie vio quién ingresó al domicilio antes de que llegara su sobrino.

      El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para la práctica de la necropsia de ley, mientras la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el homicidio.

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