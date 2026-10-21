Un lesionado, deja choque entre carro y camión

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Al incorporarse a la carretera 37 a Villa de Reyes, un camión de transporte de personal chocó de manera aparatosa contra un automóvil que circulaba por ahí, causando lesiones a un acompañante que tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital.

Según los hechos, el accidente se registró alrededor de las dos de la tarde de este martes, en que el camión de transporte de personal se incorporaba a la mencionada carretera procedente de la comunidad de Jesús María.

Sin embargo, el conductor no tomó las precauciones debidas y así chocó de frente contra un automóvil Seat de color rojo que en esos momentos se desplazaba por el lugar en dirección a Villa de Reyes.

Por causa del fuerte impacto, un acompañante del conductor del carro presentó lesiones de considerables y fue atendido por paramédicos de Villa de Reyes que acudieron al sitio, siendo llevado a un hospital a recibir atención médica.

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Los daños materiales tanto del camión como del carro fueron de consideración pero se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio.