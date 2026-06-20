Vagoneta avanza sola y vuelca en arroyo
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CIUDAD VALLES.- Una camioneta que supuestamente tenía una falla mecánica, avanzó sin conductor y acabó volcada en un arroyo de la colonia Francisco I. Madero.
El percance sucedió este viernes por la tarde, en la calle Colón, cerca del cruce con la calle Luna, en el sector antes mencionado.
La unidad era una Ford gris, tipo SUV, de modelo atrasado, y supuestamente su propietario la había dejado afuera de un taller mecánico, pues presentaba una falla.
Sin embargo, presuntamente no le colocaron el freno de mano ni algún objeto para evitar que se moviera, pese a que en ese lugar hay una pendiente.
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Por eso, a los pocos minutos, la camioneta comenzó a avanzar sin conductor y terminó cayendo al arroyo, donde quedó con las llantas hacia arriba.
El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1, y llegaron oficiales de la Guardia Civil Estatal, quienes se encargarían de coordinar las maniobras para el rescate y retiro de la unidad accidentada.
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