Vándalos son atrapados en viviendas ajenas
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Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad pusieron a disposición de la autoridad a Luis "N", de 27 años, Jostin "N" de 21 años y Francisco "N" de 33 años, por ser señalados de allanamiento de morada.
En atención a un reporte generado en la colonia San Rafael, donde se sorprendió a un desconocido ingresar sin autorización al domicilio de una mujer adulta mayor, se aseguró a Luis "N".
Más tarde en la colonia Cactus, Jostin "N" y Francisco "N" fueron detenidos por presuntamente entrar a una vivienda donde se encontraban dos menores de edad. Al verse descubiertos, estos sujetos intentaron huir del inmueble, pero fueron alcanzados con apoyo de vecinos.
En cada caso, los señalados fueron informados que serían trasladados a la comandancia municipal para su certificación médica y posterior puesta a disposición de la autoridad investigadora.
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