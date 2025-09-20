Vicioso golpeó a su pareja con un casco

Al atender un reporte de violencia familiar en la colonia Los Vergeles, oficiales de la Guardia Municipal efectuaron la detención de un hombre señalado de golpear a su pareja sin importarle que ésta trajera a su bebé de nueve meses de edad.

Los vecinos solicitaron el auxilio de los agentes municipales al observar e intentar detener las agresiones.

Oficiales municipales que se encontraban en la Comandancia Norte, recibieron un reporte de violencia familiar en proceso, por lo que se solicitaba su intervención en un domicilio de la calle Vergel de Luna de la colonia Los Vergeles.

Al llegar al lugar, un grupo de vecinos les hicieron señas e indicaron que, momentos antes, una joven estaba siendo golpeada por su pareja, los agentes se entrevistaron con la parte afectada quien narró que el señalado había llegado al domicilio de forma violenta, alcoholizado y bajo los efectos de enervantes.

Fue ahí donde comenzaron las agresiones verbales y posteriormente las físicas, primero con una cachetada y continuó con jaloneos y golpes con un casco de motocicleta, todo esto sucedía mientras la mujer cargaba a una menor de 9 meses, hija de ambos.

El señalado de nombre José Alberto “N” de 21 años, se encontraba al interior del inmueble amedrentando a los agentes municipales, al obtener el permiso para ingresar, el señalado corrió hacia la parte posterior y brincó una azotea saliendo por la calle Villa Vergel donde metros adelante fue alcanzo y detenido por los oficiales.

Luego de la lectura de derechos que le asisten como persona en detención a José Alberto “N” de 21 años, fue llevado al área de Justicia Cívica de la SSPC para una certificación médica, donde resultó con aliento alcohólico, posteriormente fue canalizado a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se determinará su situación legal.