Viciosos terminan tras las rejas en Soledad

Cinco hombres y una mujer fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad por posesión de metanfetaminas. Esto en recorridos de seguridad por distintas colonias del municipio.

El primer arresto se efectuó en la calle Villa de Ramos, en la colonia San Felipe, donde los agentes municipales observaron a un individuo y a una mujer que cometían faltas administrativas, por lo que se acercaron a entrevistarlos.

Después de varios minutos se identificaron como Nancy “N” y Arturo “N”, ambos de 35 años, encontrándoles a cada uno una dosis de un material blanco granulado similar a la droga sintética conocida como “cristal”.

En más resultados, Francisco “N” de 46 años fue ubicado en la calle Iturbide, en la cabecera municipal, donde cometía faltas al Bando de Policía y Gobierno; después de acercarse y dialogar con él, se le localizó una bolsa con “cristal”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Avenida San Pedro, en la colonia Rancho Blanco, policías soledenses tuvieron contacto con Gael “N” de 20 años, quien fue arrestado con otra dosis de la droga.

Durante un trayecto sobre la Avenida Jesús Yurén, en la colonia Azaleas, los oficiales detectaron a César “N” de 18 años, quien alteraba el orden público, encontrándole una dosis de un material semejante a la droga conocida como “cocaína”.

Jesús “N” fue ubicado en Avenida Acceso Norte, a la altura de la colonia Industrial Mexicana, cuando cometía faltas administrativas, descubriéndole una bolsa con sustancia similar a la droga conocida como “cristal”.

A todos se les hizo saber que serían detenidos por posesión de metanfetaminas y quedaron ante la Fiscalía General del Estado para que se les defina su situación legal.