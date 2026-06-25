Vinculan a hombre que atentó contra la vida de su esposa

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XILITLA.- Un hombre que fue detenido tras ser denunciado por su esposa, a quien presuntamente intentó privar de la vida, ya fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión.

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Florencio "N" por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Tras escuchar los argumentos de las partes, la autoridad judicial determinó la existencia de datos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal correspondiente.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron en mayo de 2026, en el municipio de Xilitla, cuando la víctima se encontraba al exterior de su domicilio y presumiblemente fue agredida físicamente por su esposo, quien intentó privarla de la vida.

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Derivado de las investigaciones realizadas por la FGE, se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra del imputado.

Posteriormente fue cumplimentada en la zona centro de Tancanhuitz por elementos de la Policía de Investigación (PDI), quienes ingresaron al señalado al Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles quedando a disposición de la autoridad judicial, quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.