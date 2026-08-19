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Seguridad

Vinculan a proceso a 12 por "narco" y armas

Por Redacción

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Vinculan a proceso a 12 por "narco" y armas
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      La Fiscalía General del Estado obtuvo en las últimas horas diversas vinculaciones a proceso contra 12 personas señaladas por narcomenudeo y portación de armas. 

      Los presuntos delitos contra la salud y armas prohibidas corresponden a asuntos atendidos en los municipios de Ciudad Valles, Salinas de Hidalgo, Rioverde, Tamazunchale, Axtla de Terrazas y Santa María del Río, en recorridos preventivos efectuados por las diversas corporaciones de seguridad.

      En todos los casos, el Juez de control determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras que los plazos autorizados para la investigación complementaria fueron de uno, dos y tres meses, según correspondió a cada asunto.

      De esta manera, la Fiscalía continúa dando seguimiento a los procesos penales ante los jueces de control, con el objetivo de aportar los datos de prueba necesarios para el esclarecimiento de los hechos y determinar la responsabilidad que pudiera corresponder a las personas imputadas, conforme avance cada procedimiento.

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