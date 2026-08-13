Atrapan a supuesto homicida de La Bamba

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El pasado mayo, una pareja fue atacada a bordo de su vehículo cuando salía de cenar de una taquería

El pasado mes de mayo, una pareja fue asesinada a tiros cuando salían de cenar de una taquería en el Centro Histórico. Durante las últimas horas, el presunto responsable fue detenido.

Y es que la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión en contra de Jorge "N", por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, derivados de hechos ocurridos el 25 de mayo de 2026.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Policía de Investigación (PDI), las víctimas salieron del centro nocturno "La Bamba", ubicado sobre la calle Pascual M. Hernández, y acudieron a cenar al lado a la taquería "Los Volcanes".

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Posteriormente, cuando se encontraban al interior de su vehículo, fueron atacadas en repetidas ocasiones con disparos de arma de fuego presuntamente por el imputado, lo que provocó la muerte de dos personas y lesiones a una más.

A partir del inicio de las indagatorias, agentes investigadores llevaron a cabo diversas diligencias para identificar posibles testigos, analizar videograbaciones y establecer la ruta seguida por el probable responsable, con el objetivo de esclarecer la mecánica de los hechos e identificar a quien presuntamente participó en el delito.

Con los datos de prueba obtenidos durante la investigación, la Fiscalía solicitó ante la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue obsequiada por un Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal de San Luis Potosí.

El mandamiento judicial fue ejecutado en reclusión en el Centro Estatal de Reinserción Social número 1, ubicado en La Pila, donde Jorge "N" se encontraba privado de la libertad.