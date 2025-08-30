logo pulso
Violentaba a su pareja y acaba en la cárcel

Por Redacción

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A
Violentaba a su pareja y acaba en la cárcel

Por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, Jenifer “N” fue capturada por elementos de la Policía de Investigación en el municipio de Matehuala, informó la Fiscalía General del Estado.

La denuncia fue presentada por un hombre de identidad reservada, quien señaló haber sido víctima de violencia, por lo que el caso fue turnado a la Delegación Segunda de la FGESLP.

Con base en lo anterior, agentes del Ministerio Público iniciaron la carpeta de investigación y reunieron diversos datos de prueba, los cuales fueron presentados ante un Juez de control, que otorgó la orden de aprehensión correspondiente.

Mediante labores de vigilancia, los agentes investigadores localizaron a la señalada en calles de la colonia Heroínas Mexicanas, donde fue detenida. 

Al momento de su aseguramiento, se le informaron los motivos de su detención y sus derechos como imputada.

Posteriormente, Jenifer “N” fue trasladada al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que resolverá su situación legal.

