Intervienen secuestro virtual en hotel de la colonia Valle Dorado

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Un hombre originario de Jalisco, víctima de un secuestro virtual en un hotel de la colonia Valle Dorado, fue localizado y puesto a salvo por oficiales de la Jefatura de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital

De acuerdo con el reporte, el hombre de 53 años, recibió una llamada telefónica mediante la cual fue engañado y obligado a permanecer dentro de una habitación, mientras los presuntos extorsionadores se comunicaban con sus familiares y su centro de trabajo para exigir dinero a cambio de su supuesta liberación.

Tras recibir el reporte de la empresa donde labora, personal de la Policía Cibernética activó un operativo de búsqueda que permitió ubicar al afectado e intervenir oportunamente para interrumpir la comunicación con los presuntos extorsionadores.

Una vez localizado, el hombre recibió acompañamiento policial y pudo restablecer el contacto con sus familiares, confirmando que se encontraba a salvo.

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