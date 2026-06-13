Voz y Dignidad expone casos de desapariciones

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CIUDAD VALLES.- El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros colocó una cabina de radio en la que madres buscadoras dieron a conocer públicamente sus historias, en la plaza principal.

Ayer durante la mañana, el conglomerado "Narrativas Dignas" que transmite en radio e internet estuvo en la parte sur de la plaza principal con una cabina, donde una locutora escuchó las historias de desaparición de varias madres buscadoras que coincidieron en la enorme tardanza de acción de autoridades en apoyar la búsqueda de sus seres queridos.

Edith Pérez Rodríguez, representante de Voz y Dignidad por los Nuestros dijo que es parte de la visibilización y el conocimiento de lo que ocurre con las búsquedas de las mujeres, el ejercicio de esta mañana y tarde, agregando que aunque han estado en la indagatoria del paradero de sus seres queridos por años, siguen teniendo miedo, pero no a perder la vida, sino a la idea inconcebible sobre quién buscará a sus hijos cuando ellas no estén.