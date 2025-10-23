logo pulso
Seguridad

Vuelca automóvil a un costado del parque de Morales

El conductor resultó con algunos golpes, por fortuna no de consideración

Por Redacción

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Un automóvil que circulaba a alta velocidad, sufrió aparatosa volcadura a un costado del parque de Morales, el conductor resultó con algunos golpes aunque por fortuna no de consideración.

Fue cerca de las dos de la mañana cuando el automóvil Volkswagen Jetta se color gris, circulaba por la Avenida de los Artistas, a un costado del parque.

Fue al llegar a la calle de Gorriño y Ardungo, en donde el conductor perdió el control del volante sea su derecha chocando de esta forma contra la guarnición de concreto para al final terminal volcado con las llantas hacia arriba sobre la citada avenida.

Paramédicos acudieron al lugar para prestarle ayuda al conductor del automóvil, el cual tenía algunos golpes pero no ameritó ser trasladado a un hospital aunque se llevó su buen susto ante el accidente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del choque, aunque el conductor llegaría a un acuerdo puesto que no se registraron daños a terceros y el caso no pasaría a mayores.

