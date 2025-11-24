logo pulso
URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Seguridad

Vuelca tanque cargado con combustible en la Carr. ‘80

Se zafó del tractocamión en el kilómetro 58, obstruyendo los carriles

Por Redacción

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Vuelca tanque cargado con combustible en la Carr. ‘80

VILLA DE ARRIAGA.- Una pipa que transportaba combustible participó en aparatoso accidente registrado en la carretera ‘80 a Guadalajara, a la entrada del municipio de Villa Arriaga, en donde un remolque tipo tanque se le desprendió y volcó sobre el asfalto, no hubo lesionados en este caso.

El hecho tuvo lugar cuando una pipa con doble tanque circulaba por la carretera a Guadalajara y fue en el kilómetro 58, frente a la gasolinera El Pueblito y cerca de Villa de Arriaga, en donde uno de los tanques se le desprendió quedando atravesado en la zona de rodamiento y bajo un puente que ahí se localiza.

En este caso no hubo personas lesionadas pero como el tanque iba cargado con combustible, al parecer diesel o gasolina, se temía que hubiera alguna fuga que pudiera ocasionar daños materiales.

Debido a ello personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil se desplazó al sitio para atender la emergencia y se realizó una revisión en el tanque pero se constató que no representaba mayor riesgo y sólo había daños materiales.

