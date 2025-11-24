Vuelca tanque cargado con combustible en la Carr. ‘80

VILLA DE ARRIAGA.- Una pipa que transportaba combustible participó en aparatoso accidente registrado en la carretera ‘80 a Guadalajara, a la entrada del municipio de Villa Arriaga, en donde un remolque tipo tanque se le desprendió y volcó sobre el asfalto, no hubo lesionados en este caso.

El hecho tuvo lugar cuando una pipa con doble tanque circulaba por la carretera a Guadalajara y fue en el kilómetro 58, frente a la gasolinera El Pueblito y cerca de Villa de Arriaga, en donde uno de los tanques se le desprendió quedando atravesado en la zona de rodamiento y bajo un puente que ahí se localiza.

En este caso no hubo personas lesionadas pero como el tanque iba cargado con combustible, al parecer diesel o gasolina, se temía que hubiera alguna fuga que pudiera ocasionar daños materiales.

Debido a ello personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil se desplazó al sitio para atender la emergencia y se realizó una revisión en el tanque pero se constató que no representaba mayor riesgo y sólo había daños materiales.

