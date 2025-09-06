Xilitlense es aprehendido por ultrajar a jovencita

XILITLA.- Un hombre fue detenido en el municipio de Xilitla, pues está acusado de ultrajar a una menor de edad.

Se trata de Máximo “N”, quien fue detenido por elementos de la Policía de Investigación por contar con un mandamiento judicial en su contra, por su probable participación en el delito de violación específica agravada en grado de tentativa.

El imputado es señalado de haber agredido sexualmente a una menor de edad, en una vereda de la localidad Limontitla, del municipio referido.

Agentes del Ministerio Público de la Delegación Quinta, integraron una carpeta de investigación y solicitaron una orden de aprehensión en su contra, misma que fue autorizada y cumplimentada por la PDI.

El documento solicitado por la Fiscalía General del Estado fue atendido por elementos investigadores, por lo cual, comenzaron con la búsqueda de este individuo, siendo localizado en la localidad La Herradura en la zona Centro de la misma municipalidad de los acontecimientos.

El imputado fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, quedando a disposición de la autoridad judicial.