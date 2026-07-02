Ya en prisión, aprehenden a presunto ladrón

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La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión por reclusión en contra de Carlos Adán "N", luego de las investigaciones realizadas

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 6 de febrero de 2025, donde habría forzado las cerraduras de un domicilio para sustraer objetos de valor, motivo por el cual un agente del Ministerio Público promovió la acción penal correspondiente.

Con ello, un Juez de Control libró el mandamiento judicial y la Policía de Investigación notificó al señalado quien se encuentra recluido en el centro penitenciario por delitos contra la salud. Posteriormente, la autoridad judicial definirá su situación jurídica.

En su informe, la propia Fiscalía asegura que la integración de la carpeta de investigación y la ejecución del mandato judicial reflejan el trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la Policía de Investigación.

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