A verdes les suena excesivo el pedido de los camioneros

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La solicitud de 2 mil 797 millones de pesos para financiar el transporte urbano en 2027 fue considerada excesiva por Héctor Serrano Cortés y Luis Fernando Gámez Macías, aunque ambos diputados del Verde señalaron que la propuesta debe analizarse antes de definir la asignación de recursos.

Además, Gámez rechazó un aumento a la tarifa, mientras que Serrano sostuvo que el monto debe justificarse conforme a las necesidades de la política pública estatal.

Serrano Cortés señaló que existen otras necesidades sociales por atender y que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) evaluar la propuesta y determinar los recursos necesarios. Reconoció la obligación del Estado en materia de transporte público, pero recordó que las concesiones son potestad estatal y no propiedad de los concesionarios.

Añadió que incluso una cantidad menor tendría que sustentarse en la política pública que la dependencia pretenda implementar en 2027.

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Gámez Macías calificó la solicitud como "un tanto cuanto excesiva" y pidió revisar que no existan intereses personales en el planteamiento. Sobre la renovación de unidades, reconoció que existe un rezago de varios años y que la ley contempla la modernización cada diez años.

Ante las quejas por la calidad del servicio y el comportamiento de los conductores, Gámez Macías señaló que la legislación también contempla capacitación para permisionarios y operadores. Defendió a MetroRed por ofrecer transporte de calidad y amigable con el medio ambiente, y planteó que existan alternativas para que los usuarios puedan elegir.

Cuestionado sobre la responsabilidad de la SCT por las deficiencias del transporte durante los últimos cinco años de gobierno, Gámez Macías evitó atribuir responsabilidades a funcionarios y afirmó que no comparte la opinión de que el servicio sea malo.

Serrano Cortés, por su parte, sostuvo que la dependencia responsable debe pronunciarse sobre la solicitud dentro de una propuesta integral de política pública antes de definir el presupuesto para el próximo año.