Acaba Sheinbaum con regularización de autos 'chocolate'

El gobierno federal ordenó concluir este año el procedimiento de importación de autos usados desde Estados Unidos, conocidos como "chocolate", programa que estaba vigente en San Luis Potosí y otras quince entidades.

La abrogación del acuerdo que permitía la importación de estos vehículos fue publicada el pasado miércoles 31 de diciembre del año recién concluido en el Diario Oficial de la Federación.

En el documento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que el plan, emitido en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, buscaba dar certeza jurídica a los propietarios de estos autos e inhibir su uso en actividades delictivas.

La medida beneficiaba a los propietarios de unidades internadas a 15 entidades, incluyendo a San Luis, que presentan alto índice de migración al vecino país.

Esto permitió, según el documento, la importación de dos millones 987 mil unidades, hasta noviembre del año pasado.

Sin embargo, la presidenta de la República consideró que la problemática que generó la medida ya fue atendida, "se considera que ya no es necesario continuar otorgando los beneficios establecidos en ese instrumento, lo que permitirá evitar que pueda derivar en malas prácticas, alejándose del propósito por el cual fue emitido".

Además, estableció que la Ley Aduanera proporciona alternativas para la internación de autos usados desde Estados Unidos.

Por ello, ordenó abrogar el acuerdo sobre la importación de unidades y reformó en un transitorio la vigencia de un decreto sobre el fomento de la legalización de las unidades, dejando el plazo para el 31 de diciembre pasado.

Según cifras de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, hasta octubre de este año, se habían regularizado al amparo de este decreto 121 mil 265 unidades en San Luis Potosí, el 4% del total del país.

La cancelación de la importación de estas unidades se da luego de que los propietarios de los que se regularizaron deberán pagar este año la cuota por placas, obligación de la que estaban excluidos.