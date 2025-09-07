logo pulso
PSL Logo

SLP

Acatan Ley Silla la mitad de empresas

Hasta mayo pasado existían 126 mil 961 empresas y microempresas en el Estado

Por Rubén Pacheco

Septiembre 07, 2025 03:00 a.m.
Acatan Ley Silla la mitad de empresas

En la actualidad, el 50 por ciento de las empresas en la entidad ya se sujetan a las disposiciones de la denominada “Ley Silla”, informó Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado.

Aunque no estableció la cantidad de compañías en territorio potosino, según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística  y Geografía (Inegi), hasta mayo pasado existían 126 mil 961 empresas y microempresas en el estado.

En entrevista, el funcionario estatal dijo que, si se consideran las características internas de cada institución privada, los corporativos ya realizan reacomodos para que la base trabajadora “acceda a sillas”.

“Al mismo empresario le conviene que el empleado esté descansado, no esté agotado, sino todo lo contrario, que tenga energía suficiente para rendir más en la responsabilidad que tiene dentro de la propia empresa”, finalizó Sánchez Lara.

