Activista denuncia abuso de autoridad

Tras permanecer más de tres meses en un penal federal de máxima seguridad en Veracruz, el catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Miguel Ángel Guzmán Michel, denunció que fue detenido de manera ilegal y acusado de delitos fabricados, incluyendo terrorismo, sabotaje y delincuencia organizada.

Guzmán Michel, defensor de los pueblos indígenas Pame y Tének en la Huasteca potosina, responsabilizó a caciques y empresas de la región de los cargos en su contra por afectar sus intereses económicos.

El académico explicó que fue señalado por un testigo protegido de que, en 2007, él y otras 38 personas colocaron explosivos en instalaciones y ductos de Pemex.

Sin embargo, la universidad acreditó que durante esos días Guzmán Michel estaba impartiendo clases, lo que contribuyó a su liberación tras más de 90 días de detención. “Gracias a la presión de organizaciones sociales y a la acreditación de la Universidad, se logró mi libertad”, afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante su reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 en Villa Aldama, Veracruz, Guzmán Michel denunció violaciones a sus derechos humanos, incluida la falta de atención médica.