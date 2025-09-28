Acudirán a glosa del IV Informe 10 dependencias

Un total de 10 dependencias del Gobierno del Estado comparecerán ante el Congreso del Estado entre el 20 y el 22 de octubre, como parte de la glosa del del Cuarto Informe Anual del Titular del Poder Ejecutivo. Así lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés.

De acuerdo con el legislador, la primera jornada se realizará el 20 de octubre, con la presentación de cuatro dependencias: la Secretaría General de Gobierno (SGG), a cargo de J. Guadalupe Torres Sánchez; la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), encabezada por María del Rosario Martínez; la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), bajo la responsabilidad de Gloria Serrato Sánchez y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), dirigida por Salvador González Martínez. Cada comparecencia tendrá una duración aproximada de dos horas.

El 21 de octubre se programaron tres presentaciones: la Secretaría de Finanzas (Sefin), encabezada por Ariana García Vidal; la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), dirigida por Leticia Vargas Tinajero; y la Secretaría de Educación (SEGE), a cargo de Juan Carlos Torres Cedillo.

Finalmente, el ciclo concluye el 22 de octubre con la participación de la Secretaría de Salud de Leticia Mariana Gómez Ordaz; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Jesús Juárez Hernández y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dirigida por Araceli Martínez Acosta.

Sobre el formato, Serrano explicó que todos los grupos parlamentarios tendrán derecho a realizar una pregunta y obtener una respuesta por cada funcionario, aunque este esquema podrá ajustarse conforme al interés de las y los diputados. “Sin limitantes, lo que a juicio de los diputados debieran de preguntar, lo podrán hacer”, puntualizó.