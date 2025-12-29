Acuerdan orden y revisión en el Mercado República

Autoridades municipales y locatarios del Mercado República acordaron una ruta de trabajo coordinado para atender temas de comercio, vialidad e infraestructura del recinto.

Durante una reunión de trabajo se instaló una mesa de diálogo permanente y, de manera inmediata, el Ayuntamiento realizó recorridos para verificar medidas, permisos y la alineación de la periferia del mercado, tanto de comerciantes establecidos como ambulantes.

También se revisaron aspectos relacionados con el uso del estacionamiento y la operación de los giros comerciales. Las partes acordaron dar seguimiento a las acciones y realizar una evaluación de avances la próxima semana.