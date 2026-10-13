Villa de Reyes prevé construcción de 19 mil viviendas

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En el municipio de Villa de Reyes hay un pendientes de desarrollo de 19 mil viviendas, aunque por ahora no es perceptible pero se verá la necesidad de construcción de casas en los próximos 7 años, aseguró el director de Desarrollo Económico de la alcaldía, Alfonso Rodríguez Baldazo.

Precisó que las que se encuentran autorizadas por ahora son 2 mil, pero hay una tendencia que marca que se necesitarán más casas en los próximos años.

Aseguró que están por liberar en los municipios, los programas de ordenamiento territorial, lo que liberará mucho uso de suelo para la construcción de vivienda.

Dijo que si bien se ha pensado en la construcción de vivienda vertical, lo cierto es que la población de Villa de Reyes gana un sueldo mayor que le permite comprar otro tipo de casas distintas a los edificios departamentales.

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Añadió que en Villa de Reyes no hay viviendas por debajo de los 650 mil pesos de valor, sino también visibilizando que la población tiene ingresos mayores, lo que indica que van a necesitar otro tipo de vivienda a largo plazo.