Charla conversatorio "Teatro Universal"

Por Estrella Govea

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
Charla conversatorio "Teatro Universal"

El conversatorio Teatro Universal, a cargo de Margarita Díaz de León y Jesús Coronado, se realizará este jueves 14 de agosto a las 18:00 horas a un costado de la Biblioteca Pública Universitaria. La actividad propone un acercamiento a la historia, evolución y diversidad de esta manifestación artística que ha acompañado a las sociedades desde la antigüedad hasta la actualidad.

El término “teatro” ha cambiado de significado a lo largo del tiempo. En la Grecia clásica designaba inicialmente el espacio donde se reunían los espectadores y, más tarde, la totalidad del edificio destinado a las representaciones. Con el tiempo, el concepto se amplió para referirse también a la obra en sí y, de forma más general, a cualquier tipo de espectáculo. Esta amplitud conceptual permite hablar de un teatro universal, que abarca formas escénicas muy diversas a lo largo de las culturas y épocas.

Los orígenes del teatro, tal como se entiende en Occidente, se remontan a las celebraciones en honor a Dionisio, en las que el canto coral y el rito dieron paso a las primeras representaciones dramáticas. Figuras como Tespis y Esquilo marcaron hitos fundamentales, estableciendo el diálogo entre actores y dando forma a la tragedia. 

Desde entonces, el teatro ha transitado por múltiples etapas y corrientes, desde el teatro romano y medieval, hasta el renacentista, barroco y contemporáneo.

La charla busca que las y los asistentes reconozcan el teatro como un patrimonio cultural que trasciende fronteras, integrando la historia, la técnica y la función social de esta forma artística. 

El conversatorio busca que las y los asistentes reconozcan el teatro como un patrimonio cultural que trasciende fronteras.

