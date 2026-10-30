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Aderiac invita a una gala solidaria a favor de Cáritas

Por Martín Rodríguez

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Aderiac invita a una gala solidaria a favor de Cáritas
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      La Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (Aderiac) presentó el espectáculo Pop Royal Tenors, un evento de 15 aniversario, acompañado de una cena de gala, cuya utilidad será destinada a Cáritas Arquidiocesana. 

      El evento que se desarrollará el jueves 19 de noviembre en el salón El Malandante del Hotel Holliday Inn Quijote, contará con patrocinadores que permitirán celebrar el 15 aniversario del organismo empresarial.

      Los organizadores planearon una cena de tres tiempos, además de una serie de actividades para recaudar fondos.

      Mauricio Alfonso Amezcua Velázquez, presidente local de la Aderiac pidió a los potosinos su solidaridad para Cáritas Arquidiocesana, y que se sumen a la celebración de su 15 aniversario, aportando en la compra de su boleto para la cena de gala, porque con el ingreso obtendrán dinero para apoyar en la operatividad del organismo civil altruista.

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      Marco Antonio Luna Aguilar, coordinador de la Pastoral Social y de Cáritas Arquidiócesana, dijo que el organismo presenta un gran pliego de necesidades muy importante y aseguró que el donativo representa aire puro.

      En la presentación, integrantes de Pop Royal Tenors mostraron un fragmento de una canción, que formara parte del repertorio del concierto.

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