PVEM es de centro, pero arropa causas de la izquierda: Gallardo

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Luego de la muerte del líder izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, destacó la trayectoria y carrera del político perredista, y aprovechó para defender que el PVEM no es "un partido satélite".

Rememoró que militó 17 años en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y aunque inicialmente fungió como un movimiento representativo en el país, después se tergiversó y se perdió en las corrientes, en la soberbia y la "ambición de las tribus".

"El ingeniero creo que fue un gran izquierdista y un ejemplo de demócrata, y para nosotros sí fue doloroso", expresó el mandatario estatal.

Negó que exista el movimiento gallardista y consideró que la posición política del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es un instituto de centro, pero que toma en cuenta las causas de izquierda, al sector empresarial sin ser de derecha y con características progresistas.

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Asumió que el PVEM dejó de ser un "partido satélite" cuando logró posicionarse en el Congreso de la Unión ante los demás partidos y luego se extendió a estados como San Luis Potosí, donde es la primera fuerza.

"Dejamos de ser un partido satélite desde el momento en que, en las Cámaras somos la segunda fuerza. No se le puedo llamar a un partido satélite cuando eres la segunda fuerza en el Senado", remató.