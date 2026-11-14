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Adeudo de gobierno con la UASLP suma 213.2mdp

La administración estatal sigue sin completar su cuota, revela la SEP

Por Samuel Moreno

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Adeudo de gobierno con la UASLP suma 213.2mdp
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      El gobierno estatal mantiene un adeudo de 213.2 millones de pesos con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), correspondiente a las aportaciones estatales comprometidas para el ejercicio fiscal 2026, de acuerdo con el tablero de cumplimiento de ministraciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La cifra tiene corte al 31 de octubre, a menos de dos meses de concluir el año.

      Retrasos en las transferencias estatales a la UASLP

      La información oficial exhibe retrasos y diferencias entre los recursos que debían entregarse mensualmente a la institución y las cantidades que efectivamente fueron transferidas. De un monto total de 516.2 millones de pesos asignados por el Estado, la Universidad no había recibido una parte considerable de los recursos calendarizados.

      Uno de los principales rezagos se concentró entre marzo y septiembre, periodo en el que el gobierno estatal reportó transferencias parciales de aproximadamente 26.6 millones de pesos por mes, pese a que las cantidades calendarizadas eran superiores. Esta situación provocó que se acumularan diferencias en las ministraciones y que varios meses aparecieran con incumplimiento en el registro de la SEP.

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      Financiamiento público y participación estatal en la UASLP

      En términos generales, el subsidio ordinario de la UASLP para 2026 asciende a 3 mil 43 millones de pesos, de los cuales 2 mil 526.8 millones de pesos corresponden a la aportación federal y 516.2 millones de pesos al Gobierno del Estado. Esto significa que la participación estatal representa el 16.97% del financiamiento público contemplado para la institución.

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