FGE entrega informe anual a Congreso

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Entre fotografías, saludos y con la presencia de pocos medios de comunicación, la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado recibió el Informe Anual de Actividades 2026 de la Fiscalía General del Estado (FGE), sin que hasta ahora exista una fecha definida para que su titular, María Manuela García Cázares, comparezca ante las y los diputados.

La presidenta de la comisión, María Leticia Vázquez Hernández, informó que el documento será analizado por los legisladores y posteriormente se determinará la fecha de la comparecencia, en la que la fiscal deberá atender las inquietudes que surjan sobre las actividades de la institución.

La legisladora señaló que el artículo 122 TER de la Constitución Política del Estado establece que el informe debe entregarse durante la primera quincena de noviembre y que la posible comparecencia deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a su recepción.

Por su parte, García Cázares expresó disposición para acudir al Congreso con motivo de la glosa del informe, aunque la fecha de su presentación ante los legisladores todavía está pendiente.

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La entrega al Poder Legislativo ocurrió un día después de que la fiscal presentara el Informe Anual al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el jueves 12 de noviembre. Durante la breve reunión participaron diputados del PVEM, Morena y MC, así como la vicefiscal Jurídica, Xitlalic Sánchez Servín.