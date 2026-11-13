logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Fotogalería

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

FGE entrega informe anual a Congreso

García Cázares mostró disposición para comparecer ante legisladores tras entrega

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 13, 2026 03:58 p.m.
A
FGE entrega informe anual a Congreso
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Entre fotografías, saludos y con la presencia de pocos medios de comunicación, la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado recibió el Informe Anual de Actividades 2026 de la Fiscalía General del Estado (FGE), sin que hasta ahora exista una fecha definida para que su titular, María Manuela García Cázares, comparezca ante las y los diputados.

      La presidenta de la comisión, María Leticia Vázquez Hernández, informó que el documento será analizado por los legisladores y posteriormente se determinará la fecha de la comparecencia, en la que la fiscal deberá atender las inquietudes que surjan sobre las actividades de la institución.

      La legisladora señaló que el artículo 122 TER de la Constitución Política del Estado establece que el informe debe entregarse durante la primera quincena de noviembre y que la posible comparecencia deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a su recepción.

      Por su parte, García Cázares expresó disposición para acudir al Congreso con motivo de la glosa del informe, aunque la fecha de su presentación ante los legisladores todavía está pendiente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La entrega al Poder Legislativo ocurrió un día después de que la fiscal presentara el Informe Anual al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el jueves 12 de noviembre. Durante la breve reunión participaron diputados del PVEM, Morena y MC, así como la vicefiscal Jurídica, Xitlalic Sánchez Servín.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      FGE entrega informe anual a Congreso
      FGE entrega informe anual a Congreso

      FGE entrega informe anual a Congreso

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      García Cázares mostró disposición para comparecer ante legisladores tras entrega

      Plantea CEGAIP 13 compromisos a partidos para transparencia electoral
      Plantea CEGAIP 13 compromisos a partidos para transparencia electoral

      Plantea CEGAIP 13 compromisos a partidos para transparencia electoral

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El registro sin consentimiento de una mujer indígena impulsó las medidas

      Pese a exhorto de la UASLP, Galindo asiste a la Facultad de Derecho
      Pese a exhorto de la UASLP, Galindo asiste a la Facultad de Derecho

      Pese a exhorto de la UASLP, Galindo asiste a la Facultad de Derecho

      SLP

      Rolando Morales

      El alcalde ofreció una ponencia sobre su carrera policial y en cargos públicos

      Garantiza Coronado pago puntual a pensionados
      Garantiza Coronado pago puntual a pensionados

      Garantiza Coronado pago puntual a pensionados

      SLP

      Rubén Pacheco

      La DGP aseguró que no existen adeudos con los extrabajadores estatales