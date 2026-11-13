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Plantea CEGAIP 13 compromisos a partidos para transparencia electoral

El registro sin consentimiento de una mujer indígena impulsó las medidas

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 13, 2026 03:56 p.m.
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Plantea CEGAIP 13 compromisos a partidos para transparencia electoral
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      El registro de una mujer indígena como candidata sin su conocimiento durante el proceso electoral anterior fue uno de los antecedentes que motivaron a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) a plantear 13 compromisos a los partidos políticos.

      Sin embargo, el organismo no anunció mecanismos para evaluar su cumplimiento ni sanciones adicionales.

      Las medidas incluyen transparentar el financiamiento público, actualizar la información partidista, responder solicitudes ciudadanas y proteger los datos personales de militantes, aspirantes, candidatos y ciudadanos.

      También contemplan el manejo seguro de información en plataformas digitales.

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      El comisionado presidente de la CEGAIP, José Gerardo Navarro Alviso, explicó que el registro de la mujer indígena sin su conocimiento vulneró sus derechos electorales, ciudadanos y de privacidad.

      Advirtió que la transparencia no justifica divulgar información personal sin restricciones.

      Navarro Alviso aclaró que los compromisos no crean nuevas obligaciones legales, pues los partidos ya deben cumplir con las disposiciones de transparencia y protección de datos.

      Las medidas también incluyen vigilar el manejo de información por terceros, prevenir incidentes de seguridad y capacitar al personal partidista.

      En el encuentro, participaron representantes del PVEM, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo. Morena no asistió pese a estar convocado.

      El proceso electoral comenzará el 15 de noviembre e incluirá la renovación de la gubernatura, las 27 diputaciones locales y los ayuntamientos.

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