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Auditorio inconcluso frena rehabilitación de "Plaza del Mariachi"

Permanece detenido por un conflicto legal que impide su demolición

Por Rolando Morales

Noviembre 13, 2026 03:42 p.m.
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Auditorio inconcluso frena rehabilitación de Plaza del Mariachi
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      El auditorio inconcluso ubicado en el entorno de la Plaza Bicentenario del Centro Histórico de San Luis Potosí, continúa sin una solución debido a un conflicto legal relacionado con el contrato de construcción, lo que ha impedido su demolición, reconoció Christian Azuara Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento capitalino.

      El funcionario explicó que la obra quedó suspendida, luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) determinara que la edificación no cumplía con los criterios de imagen y estructura del entorno histórico durante la anterior administración.

      Desde entonces, el inmueble permanece en obra gris y ha sido utilizado para realizar pintas y grafitis. Aunque el Ayuntamiento ha intervenido en distintas ocasiones para limpiarlo y pintarlo, la estructura sigue representando un problema para la conservación del espacio.

      Azuara señaló que la demolición es una de las alternativas que se han planteado, pero su ejecución permanece detenida por un asunto contractual que corresponde atender a las áreas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, debido a que esta última dependencia estuvo a cargo de la construcción y del ejercicio de los recursos.

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      Dijo desconocer el avance de la resolución legal y hasta cuándo podría mantenerse esta situación.

      Las declaraciones se dan luego de que vecinos y locatarios solicitaran al alcalde Enrique Galindo Ceballos una rehabilitación integral de la Plaza Bicentenario, mediante un escrito recibido por el Ayuntamiento el pasado 9 de septiembre, en el que advirtieron sobre el deterioro del lugar y las condiciones de abandono del auditorio.

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      El director aseguró que continuarán con trabajos de mantenimiento, pintura e impermeabilización en el área donde se concentran los mariachis, además de revisar las peticiones de sus integrantes.

      Añadió que ya se reforzó el alumbrado y que buscarán recuperar la señalética que identificaba el sitio como Plaza del Mariachi. También adelantó que se acercará al nuevo encargado de los músicos para establecer comunicación y revisar las necesidades del espacio.

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