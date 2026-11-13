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Pese a exhorto de la UASLP, Galindo asiste a la Facultad de Derecho

El alcalde ofreció una ponencia sobre su carrera policial y en cargos públicos

Por Rolando Morales

Noviembre 13, 2026 02:34 p.m.
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Enrique Galindo Ceballos / Foto: Pulso

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      Pese a que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) exhortó a evitar invitaciones a actores políticos a las facultades ante la proximidad del proceso electoral, el alcalde Enrique Galindo participó este viernes en una ponencia en la Facultad de Derecho "Abogado Ponciano Arriaga Leija", como parte de la XXVII Semana de Derecho y Criminología.

      El presidente municipal fue presentado como uno de los egresados distinguidos de la institución y ofreció la ponencia "Trayectoria en el servicio público y la captura de ´El Chapo Guzmán´".

      Antes de su intervención, Galindo sostuvo que acudía exclusivamente como invitado y egresado de la facultad, por lo que rechazó que su presencia tuviera alguna finalidad partidista. Argumentó que fueron los propios estudiantes quienes eligieron a quién invitar y el tema que querían abordar.

      Al ser interrogado sobre una posible intromisión de intereses partidistas en la universidad, consideró que siempre ha existido esa tentación, incluso desde sus años como estudiante, pero sostuvo que los universitarios saben identificar cuándo pretenden manipularlos.

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      Añadió que las instituciones educativas deben concentrarse en la formación académica y aseguró que actualmente la facultad cuenta con una dirección que contribuye a proteger esa función.

      En su intervención, el alcalde hizo un recuento de su paso por las corporaciones de seguridad y describió las acciones en las que participó para dar con el paradero de Joaquín Guzmán Loera tras su escape del penal del Altiplano. El tema cobró relevancia luego del reciente lanzamiento del documental "Operación Cisne Negro" y la película "La Captura".

      Durante la sesión de preguntas y respuestas, Galindo fue cuestionado sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como los acontecimientos de Tanhuato y Nochixtlán, registrados cuando estaba al frente de la Policía Federal.

      Sobre estos episodios, negó que se consideren "capítulos oscuros" al considerar que existen versiones incompletas y apreciaciones equivocadas al respecto aunque dijo asumir plenamente la responsabilidad que le corresponde.

      Dijo estar dispuesto a regresar a la facultad para dedicar una sesión específica a explicar lo sucedido durante esos episodios y responder los cuestionamientos que quedaron pendientes.

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