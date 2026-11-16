Admite Ceepac que prevalece la desconfianza

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La desconfianza hacia las autoridades electorales fue señalada durante el inicio del proceso electoral 2026-2027 en San Luis Potosí. La consejera del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Graciela Díaz Vázquez, reconoció que existe un "halo de desconfianza" hacia el trabajo, las decisiones y las acciones del organismo, así como un mayor escrutinio público, político y mediático.

La consejera advirtió que este escenario exige mayor precisión técnica y transparencia en los procedimientos del Ceepac. También señaló que la confianza debe sustentarse en las decisiones de la institución y en el cumplimiento del marco legal, por lo que llamó a los actores políticos a respetar las determinaciones de la autoridad electoral y evitar desacreditarla.

Durante la sesión solemne, representantes de partidos políticos también plantearon la falta de confianza como un asunto que debe atenderse en la organización de los comicios. Sara Rocha Medina, dirigente estatal del PRI, exigió imparcialidad, certeza y legalidad, y pidió que las autoridades electorales garanticen condiciones equitativas para todas las fuerzas políticas.

Alejandro Leal, dirigente estatal de Paz, solicitó a los partidos respetar las reglas electorales. El consejero Carlos Cuéllar Arochi sostuvo que la credibilidad del proceso dependerá de la imparcialidad, la ética y el trabajo cotidiano del organismo.

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La jornada electoral será el 6 de junio de 2027, cuando se renovarán la gubernatura, las 59 presidencias municipales y las 27 diputaciones locales. En el proceso participarán nueve partidos políticos, mientras que el Ceepac será responsable de organizar los comicios y garantizar que sus decisiones se apeguen a la legalidad.