Colectivos ciclistas realizan rodada en memoria de víctimas en SLP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Colectivos ciclistas y organizaciones de movilidad realizaron este domingo una rodada en memoria de las víctimas de siniestros viales, en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito, para exigir infraestructura segura y visibilizar la violencia vial que, señalaron, continúa cobrando vidas en San Luis Potosí.

Luis González Lira, integrante del colectivo Vida Sobre Ruedas, señaló que la reciente muerte de ciclistas refleja una problemática recurrente relacionada con las condiciones de circulación de los vehículos de transporte de personal que operan en la zona industrial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicó que existe indignación entre la comunidad ciclista porque, pese a los fallecimientos, no se han atendido las condiciones que ponen en riesgo a quienes utilizan medios de movilidad distintos al automóvil. Cuestionó que las vialidades privilegien la velocidad de los vehículos motorizados y no contemplen espacios protegidos para peatones, ciclistas y usuarios de scooters, patinetas o patines. También señaló que, aunque el derecho a la movilidad segura está reconocido constitucionalmente y existen disposiciones como la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la NOM-004-SEDATU-2023, estas no se reflejan en la infraestructura de la ciudad.

Por su parte, Víctor Hernández, integrante del colectivo Pedaleando SLP, informó que la rodada reunió a integrantes de distintas organizaciones, entre ellas Derechos Urbanos, Bofosteam, además de otros colectivos. Explicó que el recorrido fue trazado por avenidas con altos índices de siniestralidad y contempló paradas conmemorativas frente a The Park, donde se colocó una bicicleta blanca en memoria de uno de los ciclistas fallecidos, así como en la glorieta del Distribuidor Juárez, señalada como una zona conflictiva para peatones y ciclistas.

Hernández detalló que, de acuerdo con cifras obtenidas mediante solicitudes de transparencia, durante 2025 se registraron en la capital potosina 303 siniestros viales en los que estuvieron involucrados ciclistas, con un saldo de 19 personas fallecidas. Advirtió que estos datos corresponden únicamente a la ciudad de San Luis Potosí y no contemplan el panorama estatal, aunque consideró que permiten dimensionar la problemática de seguridad vial que enfrenta la zona metropolitana.

Ambos integrantes coincidieron en que las exigencias de la comunidad ciclista se mantienen sin respuesta, entre ellas la construcción de ciclovías, infraestructura peatonal, espacios diferenciados para cada medio de transporte, límites de velocidad y aplicación efectiva del Reglamento de Tránsito. González Lira cuestionó que se destinen recursos millonarios a puentes y carreras atléticas mientras no se concreta infraestructura ciclista ni se atienden puntos peligrosos, y Hernández insistió en la necesidad de políticas públicas que respeten la jerarquía de movilidad. También llamaron a evitar discursos que responsabilicen o revictimicen a quienes pierden la vida en las calles y a centrar la discusión en la prevención de nuevos siniestros.