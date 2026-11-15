Secretaría de Finanzas confirma pago de remanente al Ceepac

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Aunque todavía no se define el monto, se saldará un remanente existente con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), afirmó Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Explicó que la partida presupuestal del ejercicio fiscal 2026 ya se depositó en su totalidad al organismo autónomo, sin embargo, posteriormente este firmó un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) generándose otro adeudo.

De tal manera, el remanente derivado de dicho convenio también se cubrirá, sin embargo, aun no se tiene acordada la cantidad a depositar, subrayó García Vidal.

En entrevista, matizó que presentará un planteamiento presupuestario al Ceepac, y posteriormente el Congreso del Estado será la instancia que aprobará la ampliación para la cobertura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Complementó que el Gobierno del Estado tiene garantizado el presupuesto para los comicios del próximo año, por ello, mantiene mesas de diálogo con el Organismo Público Local Electoral (OPLE).