logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPECIAL | La Revolución Mexicana también se cantó

Fotogalería

ESPECIAL | La Revolución Mexicana también se cantó

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Secretaría de Finanzas confirma pago de remanente al Ceepac

Se presentará una propuesta presupuestaria al Ceepac y el Congreso aprobará la ampliación para cubrir el adeudo.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 15, 2026 01:30 p.m.
A
Secretaría de Finanzas confirma pago de remanente al Ceepac
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque todavía no se define el monto, se saldará un remanente existente con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), afirmó Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

      Explicó que la partida presupuestal del ejercicio fiscal 2026 ya se depositó en su totalidad al organismo autónomo, sin embargo, posteriormente este firmó un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) generándose otro adeudo.

      De tal manera, el remanente derivado de dicho convenio también se cubrirá, sin embargo, aun no se tiene acordada la cantidad a depositar, subrayó García Vidal.

      En entrevista, matizó que presentará un planteamiento presupuestario al Ceepac, y posteriormente el Congreso del Estado será la instancia que aprobará la ampliación para la cobertura.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Complementó que el Gobierno del Estado tiene garantizado el presupuesto para los comicios del próximo año, por ello, mantiene mesas de diálogo con el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Secretaría de Finanzas confirma pago de remanente al Ceepac
      Secretaría de Finanzas confirma pago de remanente al Ceepac

      Secretaría de Finanzas confirma pago de remanente al Ceepac

      SLP

      Rubén Pacheco

      Se presentará una propuesta presupuestaria al Ceepac y el Congreso aprobará la ampliación para cubrir el adeudo.

      Ceepac reconoce desconfianza en proceso electoral
      Ceepac reconoce desconfianza en proceso electoral

      Ceepac reconoce desconfianza en proceso electoral

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Representantes políticos demandan condiciones equitativas y respeto a las decisiones electorales.

      Fiscalía especializada en delitos electorales trabaja en 35 carpetas
      Fiscalía especializada en delitos electorales trabaja en 35 carpetas

      Fiscalía especializada en delitos electorales trabaja en 35 carpetas

      SLP

      Rubén Pacheco

      Casos históricos involucran funcionarios y daños a material electoral, con seguimiento ante el Poder Judicial estatal.

      Instalarán más de 15 botones de auxilio en el corredor Carranza y la zona universitaria
      Instalarán más de 15 botones de auxilio en el corredor Carranza y la zona universitaria

      Instalarán más de 15 botones de auxilio en el corredor Carranza y la zona universitaria

      SLP

      Rolando Morales

      La SSPC atiende reportes de venta de marihuana y cristal en el entorno universitario.