SLP

Admite el STJE sobresaturación de causas penales en San Luis

Por Rubén Pacheco

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Admite el STJE sobresaturación de causas penales en San Luis

Entre enero y diciembre del 2024, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), registró 41 mil 950 causas penales y expedientes pendientes de concluir en primera instancia, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De ellos, 35 mil 392 corresponden al sistema tradicional/sistema escrito o mixto y sistema oral/sistema escrito y 6 mil 558 del sistema penal acusatorio/sistema integral de justicia penal para adolescentes/sistema oral.

Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2025, del sistema tradicional 5 mil 530 en materia penal, 48 en justicia para adolescentes, 5 mil 579 civil, 23 mil 133 familiar y 7 mil 660 mercantil.

A su vez, del sistema penal acusatorio 5 mil 528 en materia penal, 42 en justicia para adolescentes y 7 mil 660 mercantil.

Es decir, el rezago de los juzgados de primera instancia lo concentra la materia familiar en los dos sistemas en un 55 por ciento.

Especifica que la información se refiere a los pendientes de concluir por los órganos jurisdiccionales de primera instancia, al 31 de diciembre, independientemente de que hayan ingresado durante el año o en ejercicios anteriores. 

Recientemente, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del STJE, admitió que, en la actualidad existe una saturación de audiencias en los juzgados para desahogar causas penales, sobre todo, relacionadas con narcomenudeo.

