Admiten amparo vs. pintado de verde en camellones
La demanda busca esclarecer la participación de múltiples niveles de gobierno en la avenida potosina.
Un juzgado federal admitió a trámite la demanda de amparo promovida por la organización civil Cambio de Ruta en contra de diversas autoridades estatales y municipales por la modificación de la señalización vial en la avenida Himno Nacional, en la capital potosina, en un caso que exhibe la intervención concurrente, y presuntamente irregular, de distintos niveles de gobierno en una misma vialidad.
Demanda de amparo por señalización vial en avenida Himno Nacional
De acuerdo con el expediente 327/2026-VIII-J, el recurso fue presentado por el representante legal de la asociación, Luis González Lozano, la demanda señala como responsables tanto a instancias del gobierno estatal como municipal y federal, entre ellas el gobernador del estado, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), el Ayuntamiento de San Luis Potosí, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Procuraduría Urbana estatal.
Participación de autoridades estatales, municipales y federales
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Esta amplitud de autoridades responde, de acuerdo con el planteamiento de la organización, a la posible participación directa o indirecta en la ejecución, supervisión o validación de los trabajos realizados sobre la avenida.
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