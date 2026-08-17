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Adopción de mascotas en Pozos tuvo éxito

En el evento participaron alrededor de 13 asociaciones de bienestar y rescate animal

Por Leonel Mora

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Adopción de mascotas en Pozos tuvo éxito
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      Las áreas de Gestión Ambiental y Bienestar Animal de Villa de Pozos realizaron este domingo su anunciada campaña de adopción de perros y gatos y de la mano con asociaciones civiles se lograron algunos resultados en adopciones, vacunación antirrábica, donaciones y venta de artículos para mascotas.

      En este evento, anunciado desde hace al menos una semana, participaron alrededor de 13 asociaciones de bienestar y rescate animal cuyos integrantes estuvieron promoviendo tanto las adopciones como la cultura del respeto a la vida animal.

      Algunas fallas en la logística municipal provocaron que la campaña iniciara cerca de una hora más tarde de lo previsto, pero, como sea, la población interesada acudió al jardín principal de Villa de Pozos a conocer a algunos de los animales disponibles 

      para adopción.

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      Las asociaciones participantes estuvieron abiertas a recibir donaciones de alimento, cobijas, artículos de limpieza y otros para el cuidado de los animales que tienen bajo resguardo y también ofrecieron productos para recaudar algo de dinero.

      Se espera que este tipo de jornadas se sigan realizando en Villa de Pozos para promover la cultura de la adopción que ayuda a dar una nueva oportunidad de vida a perros y gatos rescatados de la calle o de situaciones de abandono familiar y maltrato.

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