Adornará el Ayto. tumbas abandonadas

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí, colocará flores y veladoras en tumbas que permanecen abandonadas en los cementerios municipales, como parte de las acciones para dignificar estos espacios durante las festividades del Día de Muertos, informó Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales.

El funcionario explicó que, a diferencia del año pasado, cuando se entregaron flores y veladoras a familiares que acudían a visitar a sus difuntos, en esta ocasión se busca atender directamente las sepulturas que no reciben visitas ni ofrendas desde hace años.

Azuara señaló que la intención es colocar pequeños ramos de flores y veladoras en las tumbas identificadas en estas condiciones, para darles mantenimiento simbólico y evitar que queden fuera de las conmemoraciones por el Día de Muertos.

Indicó que las actividades comenzaron el domingo y continuarán durante el lunes y martes. Para reunir los materiales necesarios, el Ayuntamiento mantiene abierta la recepción de donaciones de flores y veladoras, incluso con la participación de comerciantes dedicados a la venta de estos productos.

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El titular de Servicios Municipales agregó que las flores disponibles también se utilizarán para concluir la instalación del altar municipal. El material que se reciba adicionalmente será distribuido en ramos para colocarlos en las sepulturas abandonadas.