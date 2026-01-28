logo pulso
LOURDES INICIA SU FE

Advierte SAT que coyotes merodean por sus oficinas

Por Martín Rodríguez

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
Advierte SAT que coyotes merodean por sus oficinas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que no existe ningún tipo de actividad fuera de los muros del edificio, donde alguien pueda concertar citas para la firma electrónica o cualesquiera otros trámites.

Lo anterior en referencia a personas que ofrecen servicios de supuestos trámites ante Hacienda y que además de no lograrlo les cobran dinero y los estafan. Agregó que todos los trámites de Hacienda se realizan en el interior de los muros y son gratuitos, por lo que ningún local o persona externa puede realizar los procedimientos.

Todos los días batallan "con ciertas personas" en el exterior que se aprovechan del desconocimiento de las personas y les impiden tener un acercamiento directo con la institución.

Pidieron que los ciudadanos se informen y se enteren de que la institución está buscando acercarse a todos los contribuyentes de la manera más fácil a través de las herramientas tecnológicas, para que cumplan con sus obligaciones fiscales y que puedan desarrollar todas sus actividades económicas.

El SAT advirtió que sin la firma electrónica, técnicamente no se podría dar seguimiento a la movilización de la economía. La firma electrónica es necesaria y es un trámite obligado que no necesita mayores permisos.

Añadieron que las personas los abordan, les preguntan si tienen cita y los meten en otros locales que no tienen nada que ver con el SAT para pedirles dinero por trámites irrealizables. Les dicen que les van a conseguir un espacio, "lo cual es una total mentira" porque todas las citas se realizan directamente en el SAT. Pueden hacer el trámite sin la necesidad de ayuda de terceros.

